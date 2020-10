Covid, 6 nuovi casi positivi e altre 2 persone ricoverate nel reparto di malattie infettive

Effettuati 475 tamponi. Due le persone guarite

Coronavirus: sei nuovi casi di positività, altre due persone ricoverate nel reparto di malattie infettive del Cardarelli (una di Duronia e una di Campobasso) e due quelle guarite. Questi i numeri del bollettino odierno. In totale sono stati effettuati 475 tamponi. I positivi sono di Duronia (2, entrati a contatto con un positivo), una persona di Gambatesa rientrata dall’Inghilterra, due di Campobasso ( entrati a contatto con un positivo) e una persona di Toro. Sono dunque 147 i casi attualmente positivi in Molise. Sei le persone ricoverate nel reparto di malattie infettive del Cardarelli (4 della provincia di Campobasso e 2 della provincia di Isernia). 119 gli asintomatici a domicilio. Sale a 518 invece il numero dei pazientio guariti. 227 i soggetti in isolamento. 25 il numero dei pazienti deceduti e 45.014 il numero dei tamponi effettuati.