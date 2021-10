Covid, 6 i nuovi casi e 3 i guariti: tasso di positività all’1,1%. Situazione stabile al Cardarelli

La situazione del Covid in Molise resta costante e sotto controllato. Il tasso di positività si mantiene intorno all’1% e la situazione del Cardarelli è stabile.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, martedì 19 ottobre, non si registrano decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 498.

Non si registrano trasferimenti, né nuovi ricoveri e nemmeno dimessi. Pertanto restano 4 i pazienti ricoverati al Cardarelli, 3 in malattie infettive e 1 in terapia intensiva.

Oggi si registrano 6 nuovi casi su 521 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi pari all’1,1%.

I nuovi casi (6) sono:

2 Campobasso

3 Casacalenda

1 Portocannone

I guariti di giornata sono 3 e pertanto il numero degli attualmente sale a 74, mentre i totali da inizio emergenza sono 14.582.

I guariti totali sono 13.996, i decessi 498. In isolamento si trovano 2.258 cittadini.