Covid: 6 guariti e 4 dimessi da Malattie Infettive. Due i nuovi contagi su 524 tamponi

Alto il numero dei tamponi refertati (524) stando al bollettino Covid odierno diramato dalla Asrem. Confortante il riscontro che si ha in base al dato statistico: solo 2 i positivi al Coronavirus riscontrati( 1 a Isernia e 1 a Montenero di Bisaccia).

Così come benaugurante è il numero dei pazienti dimessi dal reparto di Malattie Infettive al Cardarelli (1 paziente di Bojano; 1 di Riccia e 1 di Venafro). Conclude il quadro anche il numero delle persone guarite, quindi negativizzate: ben sei (1 Campobasso; 1 Guardialfiera; 2 Isernia; 2 Monteroduni). Attualmente ricoverate al Cardarelli in Malattie Infettive ci sono 4 pazienti. E’ fermo a 2550 il numero delle persone attualmente in isolamento.