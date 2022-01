Covid, 560 nuovi casi tra molecolari e antigenici. Ben 7 dimessi dal Cardarelli e 1 ricovero

Il tasso di positività calcolato sui tamponi molecolari scende all’8,2%. La variante Omicron al 97% in Molise

La variante Omicron ha ormai preso il sopravvento ed è la causa del 97,8% delle nuove infezioni. Questo spiega il gran numero di contagi registrati anche oggi. Ma nella giornata odierna ci sono anche buone notizie, la più importante delle quali riguarda il gran numero di dimissioni: in 7, infatti, hanno lasciato il Cardarelli.

Il tasso di positività è possibile calcolarlo solo sui molecolari ed è sceso all’8,2% perché i positivi sono 68 su 566 tamponi molecolari processati. Gli altri contagi derivano dai test antigenici comunicati da farmacie e laboratori privati.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, lunedì 10 gennaio, non si registrano decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 512.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti, ma c’è un nuovo ricovero: un paziente di Palermo che si trovava in regione, si è aggravato ed ha avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Per fortuna si registrano ben 7 dimessi: pazienti di Bojano, Campomarino, Castropignano, Cercemaggiore, Colle d’Anchise, Mafalda e Spinete hanno superato la malattia ed hanno lasciato l’ospedale.

Pertanto i ricoverati totali scendono a 24, di cui 22 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 24 ricoverati, 12 non sono vaccinati, 4 hanno due dosi e 8 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 560 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 560 tamponi processati (molecolari), per una percentuale di positivi molecolari (68) su tamponi che si attesta all’8,2%.

I nuovi casi (560) sono:

Oggi registrano 83 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 5.188, mentre i totali da inizio emergenza sono 20.673.

I guariti totali sono 14.959, i decessi 512. In isolamento si trovano 3.911 cittadini.