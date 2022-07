Covid, 500 nuovi positivi e altri due ricoveri. I pazienti guariti sono 242

Continuano a rimanere alti i numeri del contagio in Molise. Per fortuna non si registrano decessi, ma non ci sono neppure pazienti che hanno lasciato il Cardarelli

Resta alto in Molise il numero di contagi e ricoveri. Centinaia i positivi anche oggi sul fronte dell’emergenza Covid che, dopo un mese di maggio e i primi 20 giorni di giungo che hanno fatto ben sperare, è tornata a far registrare numeri da che eravamo abituati a leggere nei mesi invernali.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, giovedì 7 luglio, non si registrano decessi.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 636.

Situazione al Cardarelli

Non ci sono trasferimento ma ci sono 2 nuovi ricoveri: pazienti di Cercemaggiore e Cercepiccola si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione (entrambi in malattie Infettive).

Non ci sono dimessi e pertanto i ricoverati totali salgono a 19, di cui 18 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 19 ricoverati, 4 non sono vaccinati, 2 hanno due dosi e 13 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 500 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1536 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che resta alta.

I nuovi casi (500) sono:

Oggi si registrano 242 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 4.731. I totali da inizio emergenza sono 73.640.

I guariti totali sono 68.259, i decessi 636. In isolamento si trovano 2.887 cittadini.