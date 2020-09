Covid, 5 nuovi contagi e un guarito. Sale 106 il numero degli attualmente positivi

Cinque positivi e una persona guarita. Questo è ciò che recita l’ultimo bollettino Covid 19 diramato dalla Asrem questo pomeriggio (18 settembre). I nuovi contagi riguardano una persona di Gambatesa; 1 di Civitanova del Sannio; 2 San Martino in Pensilis; 1 a Larino. Tutti focolai noti. Il bilancio che se ne trae è questo e fa a salire a 106 il numero degli attualmente positivi in Molise. Oggi il numero dei tamponi processati (325) è inferiore a quello di ieri. Fermo a 3 il numero dei pazienti ricoverati in Malattie Infettive e 1 in Terapia intensiva.