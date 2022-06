Covid, 5 dimessi: paziente lascia la Rianimazione. I nuovi casi sono 93, i guariti 213

Tasso di positività al 13%. Al Cardarelli rimasti 10 pazienti con il virus

Ancora numeri incoraggianti sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Principalmente per quanto riguarda la situazione del Cardarelli: in 5 hanno superato la malattia e sono stati trasferiti in reparti “no Covid”: c’è anche un paziente, di Castel San Vincenzo, che ha lasciato la Terapia Intensiva. Stabili i nuovi casi, così come il tasso di positività.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, mercoledì 1 giugno, non si registrano decessi.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 629.

Situazione al Cardarelli

Oggi 5 pazienti sono stati trasferiti da reparti Covid a no Covid. I nuovi ricoveri sono 2: pazienti di Duronia e Sepino hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione. Pertanto i ricoverati totali scendono a 10, di cui 8 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 10 ricoverati, 1 non è vaccinato, 1 ha due dosi e 8 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 93 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 715 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 13%.

I nuovi casi (93) sono:

Oggi si registrano 213 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 4.023. I totali da inizio emergenza sono 65.613.

I guariti totali sono 60.947, i decessi 629. In isolamento si trovano 2.359 cittadini.