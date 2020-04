Covid, 48 tamponi nella notte e tutti negativi. Le anticipazioni del bollettino

Quarantotto tamponi processati nel corso della notte e tutti risultati negativi. E’ quanto anticipato dal direttore generale dell’Asrem Molise, Florenzano in attesa che venga diramato il bollettino ufficiale di metà mattinata. Il totale dei campioni analizzati finora è di 1990 di cui, appunto, nella notte ne sono stati processati 48 tutti risultati negativi. Si tratta sicuramente di una buona notizia anche se bisogna mantenere alta l’attenzione e continuare a rispettare le norme che prevedono il restare a casa considerando che per gli esperti non sono esclusi nuovi casi nei prossimi giorni.