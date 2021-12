Covid, 43 positivi totali a Montenero. 100 persone in isolamento. Si va alla ‘caccia’ di Omicron

32 sono i positivi al tampone molecolare, altri 11 all’antigenico rapido. Il sindaco Contucci: “Stanno bene, hanno sintomi lievissimi”. Probabile l’annullamento del Presepe Vivente

Saranno con tutta probabilità sequenziali alla ricerca della variante Omicron alcuni dei tamponi dei positivi al Covid-19 di Montenero di Bisaccia.

La certezza al momento non c’è ancora ma è altamente probabile che si vorrà verificare l’eventuale presenza della variante sudafricana che tanto sta facendo preoccupare l’Italia e che è stata riscontrata anche in Molise, anche alla luce della decisione del Ministero della Salute che ha avviato un sequenziamento rapido per cercare la variante.

D’altronde il picco di contagi che si è verificato nella giornata di oggi, 21 dicembre, in paese come riportato dal bollettino dell’Asrem non fa dormire sonni tranquilli.

Tra i contagiati sia genitori che bambini

Come avvenuto a Guglionesi, i contagi si sono verificati principalmente tra i bambini delle scuole elementari e delle medie con la differenza che, per il momento, stanno ‘risparmiando’ i piccoli della scuola dell’Infanzia anche a seguito della decisione del sindaco Simona Contucci che già qualche giorno fa aveva deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado proprio per evitare ulteriori contagi.

“Le persone risultate positive fortunatamente stanno bene – ha affermato il sindaco Contucci – anche perché Montenero ha una altissima percentuale di vaccinati e ha risposto e sta rispondendo bene anche all’uso della mascherina”.

32 gli attualmente positivi in paese e 100 le persone in isolamento

“Dei 17 positivi della giornata di oggi 12 persone hanno confermato la precedente positività a un tampone antigienico e 5 sono nuovi casi – ha proseguito la Contucci – i contagiati stanno tutti bene e con sintomi lievissimi.

La situazione attuale vede 31 positivi al tampone molecolare dell’Asrem e 1 positivo al tampone molecolare effettuato fuori regione, per un totale di 32; poi ci sono 11 positivi a un tampone antigenico rapido, per un totale generale di 43 contagiati.

Di tutti questi positivi – sia al molecolare che all’antigenico – contiamo 7 giovani e giovanissimi positivi a un antigenico, 18 giovani e giovanissimi positivi a un molecolare (totale giovani e giovanissimi 25) e 18 adulti, di cui 3 positivi a un antigenico e 15 al molecolare.

Sono infine in quarantena e isolamento volontario oltre un centinaio di persone”.

“Monitoriamo costantemente la situazione”

“Stiamo monitorando costantemente la situazione in stretto collegamento con il Dipartimento di Igiene e Prevenzione dell’Asrem – ha proseguito il sindaco – è evidente come il quadro che si sta prefigurando in vista delle festività natalizie non sia dei migliori.

E’ per questo motivo che abbiamo previsto uno screening volontario e gratuito per tutti i monteneresi, che si terrà giovedì 23 dicembre. Invito chi non lo ha ancora fatto, a leggere le informazioni sullo screening presenti sulla pagina web istituzionale del nostro Comune, verificando soprattutto di non trovarsi in una delle condizioni per le quali non ci si può sottoporre al tampone, specie se in isolamento”.

Annullate le date del 25 e 26 dicembre del Presepe Vivente

La Pro Loco ha intenzione di annullare le date del Presepe Vivente che si sarebbero dovute tenere il 25 e il 26 dicembre.

