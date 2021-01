Covid: 41 nuovi positivi su 695 tamponi; 4 decessi, 44 persone guarite (il dettaglio)

Anche oggi il bollettino Covid diramato dalla Asrem ci illustra il nuovo scenario sul fronte degli accertamenti: 41 positivi accertati su 695 tamponi processati, la percentuale di positivi su tamponi scende a 5,8%: 4 decessi: un uomo di 80 anni di Campobasso; una donna di 93 anni ospite Rsa di Sant’Elia a Pianisi; un uomo di 86 anni di Macchia Valfortore; un uomo di 71 anni di Montecilfone (tutti ricoverati in Malattie Infettive al Cardarelli): altre tre persone ricoverate (ricoverati totali sono 58) e due dimesse. In totale i ricoverati sono così distribuiti: 50 in Malattie Infettive e 8 in Terapia Intensiva. Gli attualmente positivi al Covid sono 1059: ci sono anche 44 persone guarite che dunque si sono negativizzate. I decessi totali dall’inizio pandemia sono 248. Sono stati eseguiti anche altri 191 test antigenici di cui 5 positivi.

Ecco il dettaglio dei nuovi 41 positivi:

1 BARANELLO

1 BOJANO

6 CAMPOBASSO

1 CAMPODIPIETRA

9 CAMPOMARINO

1 CASTELMAURO

1 CERCEMAGGIORE

1 COLLE D’ANCHISE

1 FROSOLONE

2 ISERNIA

2 LARINO

1 LIMOSANO

1 LUCITO

1 MATRICE

1 MIRABELLO SANNITICO

1 MIRANDA

2 PALATA

2 PETTORANELLO

1 PIETRACATELLA

3 RIPALIMOSANI

1 SANT’ANGELO LIMOSANO

1 SPINETE

2 TERMOLI

1 TORO

1 TRIVENTO

1 URURI

1 VENAFRO

1 VINCHIATURO