Covid, 4 nuovi positivi su 388 tamponi. 11 guariti. Sotto quota 100 gli attualmente positivi

Il Molise in zona Bianca prosegue un cammino virtuoso e lo testimonia anche il bollettino Covid diramato questa sera dall’Asrem. Su 388 tamponi refertati risultano solo 4 positivi:

1 CAMPOBASSO

1 ISERNIA

1 SESTO CAMPANO

1 VENAFRO

Sono 11 invece i guariti in giornata:

1 ACQUAVIVA D’ISERNIA

1 CAMPOBASSO

1 CAROVILLI

1 GUARDIAREGIA

3 ISERNIA

1 MONTAQUILA

1 PALATA

1 S. ANGELO DEL PESCO

1 TERMOLI

Fortunatamente anche oggi non si registrano decessi e neppure nuovi ricoveri. Resta fermo a 5 il numero dei pazienti ricoverati (tutti in Malattie Infettive al Cardarelli di Campobasso). Interessante il dato secondo il quale per la prima volta dopo lungo tempo il numero degli attualmente positivi scende sotto quota 100. Esattamente ad oggi sono 97. Frutto certamente della incessante campagna vaccinale, ma anche dell’osservanza di tutti i cittadini molisani.