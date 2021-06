Covid, 4 nuovi positivi e 7 persone guarite. Il bollettino Covid induce a cauto ottimismo da giorni

Incoraggiante come sempre negli ultimi giorni il bollettino Covid diramato oggi 11 giugno dalla Asrem. Su 348 tamponi processati risultano 4 nuovi positivi (1 a Campobasso e e 3 a Civitanova del Sannio). Sono 7 le persone guarite (2 a Colli a Volturno; 2 a Isernia; 1 a Palata; 1 a Riccia e 1 a Roccamandolfi). I soggetti in isolamento in regione sono 2.507 e per fortuna non si registrano nuovi ricoveri e neppure nessun decesso.