Covid, 4 nuovi positivi e 5 guariti: scendono anche i ricoveri

Mattinata in chiaro scuro per il Molise per quel che concerne l’emergenza Covid: su 150 tamponi processati, si sono registrati 4 nuovi positivi: 2 di Campobasso, uno riguarda una persona rientrata da fuori regione, e uno appartenente al cluster Rom, 2 di Portocannone (cluster noto).

Ci sono, però, anche buone notizie: si registra una dimissione da malattie infettive e pertanto i ricoverati totali scendono a 10, 8 in reparto e 2 in terapia intensiva.

Ci sono anche 5 guariti: 1 di Campobasso, 1 di Termoli e 3 di Baranello.

Pertanto gli attualmente positivi sono 227, 407 i totali da inizio emergenza su 10281 tamponi processati.