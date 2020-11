Covid, 4 decessi e altri 114 positivi: 7 nuovi ricoveri, 13 in terapia intensiva

Contagi in continua crescita in Molise con l’aumento, confermato anche dal bollettino odierno, dei positivi a Campobasso: ieri erano 36, oggi 29. In totale i nuovi casi sono 114 su 868 tamponi processati. A preoccupare è sempre l’alto numero dei ricoveri: oggi ci sono stati altri 7 ospedalizzati, di cui un altro in terapia intensiva che conta ora 13 pazienti. Considerato che la capienza è di 12, il nuovo posto è stato ricavato nel blocco operatorio. Alti anche i decessi di giornata: hanno perso la battaglia con il virus 4 cittadini: 1 uomo di 74 anni che si trovava presso la casa di riposo di Bojano, un uomo di 74 di Isernia (malattie infettive), un uomo di 81 anni di Termoli (malattie infettive), una donna di 88 anni di Campodipietra che si trovava presso l’area grigia del Pronto Soccorso del Caradarelli. I decessi totali sono saliti a 117.

Oggi si registrano due dimessi, pertanto i ricoveri totali sono 74, di cui 61 in malattie infettive e 13 in terapia intensiva.

I guariti di giornata 62 e così il totale sale a 1809.

I nuovi positivi (114) sono:

4 Bojano

1 Busso

29 Campobasso

1 Campodipietra

4 Campomarino

2 Castellino del Biferno

1 Castelpetroso

2 Cercemaggiore

1 Cercepiccola

1 Chiauci

1 Civitanova del Sannio

2 Colle d’Anchise

4 Ferrazzano

1 Fossalto

3 Gambatesa

7 Isernia

1 Macchia d’Isernia

2 Mirabello Sannitico

2 Montagano

2 Montaquila

1 Montecilfone

1 Montenero di Bisaccia

1 Morrone del Sannio

3 Oratino

2 Pescolanciano

4 Petacciato

3 Portocannone

1 Riccia

1 Ripalimosani

1 Roccavivara

1 Salcito

3 San Martino in Pensilis

3 San Polo Matese

1 Sant’Agapito

1 Sessano del Molise

7 Termoli

1 Torella del Sannio

1 Toro

4 Trivento

1 Ururi

1 Vastogirardi

1 Venafro

Gli attualmente positivi salgono a 2700, mentre i totali da inizio emergenza sono 4626.

Le persone in isolamento sono 3146.