Covid, 4 decessi e 4 ricoveri: in 2 trasferiti in Rianimazione. In Terapia Intensiva 5 pazienti

340 i nuovi casi e tasso di positività schizzato al 26,4%. Per fortuna ci sono anche 683 guariti

Ancora una giornata nera in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. La pandemia rallenta in tutta Italia in maniera evidente con casi dimezzati, ma nella nostra regione non accenna a frenare. Ma soprattutto sono ancora alti decessi e ricoveri. E il tasso di positività è schizzato al 26%.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, lunedì 7ebbraio, si registrano 4 decessi: non ce l’hanno fatta una donna di 62 anni di Pietracupa, una 99enne di Guglionesi, un uomo di 93 anni di Isernia, ricoverati in Malattie Infettive, e un uomo di 95 anni di Campobasso che si trovava nel reparto “Anziano fragile”.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 546.

Situazione al Cardarelli

Due pazienti, di Isernia e Casacalenda, si sono aggravati e sono stati trasferiti in Terapia Intensiva. Oggi si registrano ancora 4 nuovi ricoveri: pazienti di Campobasso, Macchia d’Isernia, Macchiagodena e Sesto Campano, si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Oggi c’è un dimesso e pertanto i ricoverati totali sono 47, di cui 29 in Malattie Infettive, 13 nel reparto “anziano fragile” e 5 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 47 ricoverati, 17 non sono vaccinati, 3 hanno una dose, 10 hanno due dosi e 17 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 340 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1287 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che schizza al 26,4%.

I tamponi molecolari processati sono stati 640 ed i positivi riscontrati 32. I tamponi rapidi processati sono stati 647 ed i positivi riscontrati 308.

I nuovi casi (340) sono:

Oggi registrano 683 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 8.595, di questi 2.241 da tampone molecolare Asrem e 6.354 da tampone antigenico. I totali da inizio emergenza sono 32.790.

I guariti totali sono 23.635, i decessi 546. In isolamento si trovano 2.840 cittadini.