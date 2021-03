Covid: 4 decessi, 7 ricoveri e un dimesso. 40 positivi (511 tamponi) e 49 guariti

Un paziente trasferito da malattie infettive in terapia intensiva. Sale a 415 il numero dei deceduti

Coronavirus, il bollettino odierno dell’Asrem registra 4 decessi, nello specifico: un 78enne di Santa Croce di Magliano (San Timoteo), una 75enne di Campobasso (malattie infettive), un 57enne di Campobasso (terapia intensiva) e un 72enne di Montemitro (terapia intensiva del Gemelli). Una persona è stata invece trasferita da malattie infettive in terepia intensiva. 7 i nuovi ricoveri, tutti in malattie infettive: Isernia 2, Provvidenti, Riccia , Sant’Agapito, Toro 2. 511 i tamponi effettuati, 40 i positivi; una persona (Venafro) dimessa. 49 i guariti. 77 i pazienti al Cardarelli 67 in malattie infettive e 10 in terapia intensiva, 20 al San Timoteo, 1 al Gemelli e 9 al Neuromed. 3.608 i soggetti in isolamento.

Questo l’elenco dei positivi:

3 AGNONE

1 BARANELLO

2 CAMPOBASSO

1 CAMPODIPIETRA

1 CAMPOLIETO

1 CAMPOMARINO

1 CAPRACOTTA

1 CIVITACAMPOMARANO

3 ISERNIA

1 JELSI

1 LIMOSANO

2 PETACCIATO

1 PROVVIDENTI

2 RICCIA

2 RIPALIMOSANI

1 ROCCAMANDOLFI

6 SANTA CROCE DI MAGLIANO

3 TERMOLI

6 TORO

1 TUFARA