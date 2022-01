Covid, 393 contagi tra molecolari e antigenici: 3 ricoveri e 3 dimessi

Situazione ancora difficile sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Restano alti i numeri dei contagi e anche oggi si registrano tre nuovi ricoveri in 24 ore, compensati, però, da tre dimissioni.

Il tasso di positività è possibile calcolarlo solo sui molecolari ed è al 17,1% perché i positivi sono 97 su 566 tamponi molecolari processati. Gli altri contagi derivano dai test antigenici comunicati da farmacie e laboratori privati.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, domenica 9 gennaio, non si registrano decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 512.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti, ma ci sono ben 3 nuovi ricoveri: un paziente di Campobasso, uno di Termoli e uno di Sessano del Molise si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Per fortuna si registrano anche 3 dimessi: un paziente di Campobasso, uno di Riccia e uno di Montenero di Bisaccia hanno superato la malattia ed hanno lasciato l’ospedale.

Pertanto i ricoverati totali restano 30, di cui 28 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 30 ricoverati, 14 non sono vaccinati, 7 hanno due dosi e 9 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 393 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 566 tamponi processati (molecolari), per una percentuale di positivi molecolari (97) su tamponi che si attesta al 17,1%.

I nuovi casi (393) sono:

Oggi registrano 10 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 4.711, mentre i totali da inizio emergenza sono 20.115.

I guariti totali sono 14.878, i decessi 512. In isolamento si trovano 3.917 cittadini.