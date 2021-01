Covid, 38 nuovi positivi. Muore una donna di 73 anni di S. Elia a Pianisi

Un nuovo bollettino Covid diramato dalla Asrem fa registrare 38 nuovi positivi su un totale odierno di 552 tamponi processati il che si traduce in una percentuale di 6,8% positivi su tamponi. 4 sono i nuovi ricoverati dei quali uno è stato trasferito in Terapia Intensiva da Malattie Infettive . Purtroppo si registra la morte di una 73enne di Sant’Elia a Pianisi. Attualmente sono 64 i ricoverati al Cardarelli di Campobasso (53 in Malattie Infettive e 9 in Terapia intensiva). Il totale delle persone decedute in Molise sale a 210.

Nella foto il dettaglio dei nuovi positivi