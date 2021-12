Covid, 3 nuovi ricoveri: nessuno è vaccinato. Salgono ancora casi e tasso di positività

Montenero e Termoli epicentro dell’epidemia in regione

Ancora una giornata molto difficile sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Contagi alti e tasso di positività sopra ai livelli di guardia. Inoltre si registrano tre ricoveri in 24 ore, cosa che non accadeva da tempo e riguardano tutti persone non vaccinate.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, mercoledì 22 dicembre, non si registrano decessi. Imorti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 509.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti, ma ci sono tre nuovi ricoveri: un paziente di Cercemaggiore, uno di Monteroduni e uno di Termoli si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione. Nessuno dei tre era vaccinato.

Non ci sono dimessi e pertanto i ricoverati totali salgono a 15, di cui 13 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 15 ricoverati, 10 non sono vaccinati, 4 hanno due dosi e 1 ha tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 46 nuovi casi su 521 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta all’8,8%.

I nuovi casi (46) sono:

2 Acquaviva Collecroce

1 Bonefro

1 Busso

1 Campobasso

3 Cercemaggiore

2 Ferrazzano

1 Fossalto

4 Gildone

1 Guglionesi

2 Isernia

12 Montenero di Bisaccia

2 Petrella Tifernina

1 San Giovanni in Galdo

6 San Martino in Pensilis

7 Termoli

I guariti di giornata sono 6 e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 358, mentre i totali da inizio emergenza sono 15.639.

I guariti totali sono 14.758, i decessi 509. In isolamento si trovano 2.473 cittadini.