Covid, 3 nuovi positivi in Molise su 143 tamponi: torna a salire la curva del contagio

Dopo una sola giornata a contagi zero, riprende a salire la curva in Molise. Nonostante oggi, lunedì 31 agosto, siano stati processati solo 143 tamponi, in netto calo rispetto ai giorni scorsi, sono stati individuati 3 casi di positività, tutti nel capoluogo di regione: un cittadino rientrato dalla Sardegna, uno riconducibile al cluster Croazia e uno segnalato dal medico di base. Ovviamente quest’ultima situazione è quella a preoccupare maggiormente perché non riconducibile a nessun cluster.

Gli attualmente positivi salgono così a 73, mentre i totali da inizio emergenza sono 528, su un totale di 32507 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

Per fortuna i ricoveri sono fermi, restano 3 i pazienti in malattie infettive.

Nemmeno oggi si registrano guariti, i totali restano 432, decessi fermi a 23.

In isolamento sempre 131 persone, nessuna in sorveglianza.

La mappa del contagio vede la presenza di cittadini positivi in numerosi centri:

40 Campobasso

2 Campolieto

5 Campomarino

2 Ferrazzano

1 Filignano

2 Forlì del Sannio

6 Isernia

1 Macchiagodena

1 Montaquila

1 Oratino

1 Ripalimosani

1 Rocchetta a Volturno

4 Sant’Elia a Pianisi

6 Termoli