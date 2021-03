Covid, 3 decessi e 7 nuovi ricoveri: 50 contagi e il tasso di positività cala al 7,5%

Positivi in lieve diminuzione, così come la percentuale di contagi. Un bollettino che se non fa sorridere, quantomeno non è drammatico come quello di ieri.

Oggi, venerdì 5 marzo, si registrano ulteriori 3 decessi: non ce l’hanno fatta una donna di 82 anni di Rotello (deceduta il 4.3), una donna di 91 anni di Macchiagodena e un uomo di 82 anni di Campobasso (deceduto il 4.3), tutti erano ricoverati in malattie infettive.

I ricoveri, purtroppo, sono sempre alti: anche oggi 7 pazienti hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione. Si registrano, però, anche 5 dimessi. Pertanto il totale dei ricoverati negli ospedali molisani è di 108, di cui 70 al Cardarelli (58 in malattie infettive e 12 in terapia intensiva), 21 presso l’area grigia del San Timoteo di Termoli, 6 al Gemelli Molise e 11 al Neuromed (4 in sub intensiva e 7 in terapia intensiva). In 19 si trovano nelle Rianimazioni.

I nuovi positivi sono 50 su 660 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi pari al 7,5%.

I nuovi positivi (50) sono:

3 Agnone

1 Belmonte del Sannio

3 Campobasso

2 Campomarino

1 Cercemaggiore

1 Fornelli

1 Fossalto

1 Guardialfiera

2 Jelsi

1 Larino

1 Macchia d’Isernia

1 Macchiagodena

3 Matrice

2 Montaquila

1 Petacciato

2 Portocannone

1 Roccamandolfi

1 San Giacomo degli Schiavoni

1 San Giuliano di Puglia

5 San Martino in Pensilis

6 Santa Croce di Magliano

7 Termoli

1 Torella del Sannio

2 Trivento

I guariti di giornata sono 106, pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 1727, mentre i totali da inizio emergenza sono 11117.

I guariti totali sono 9008, i decessi 373.

In isolamento si trovano 2800 cittadini.