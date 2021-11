Covid: 3 casi a Montorio, tutti della stessa famiglia

Il sindaco Nino Ponte: “Il contagio è arrivato da fuori regione”

Emergenza coronavirus, tre casi nelle ultime ore a Montorio nei Frentani. A segnalarlo il primo cittadino, Nino Ponte: “Devo, purtroppo, comunicare che ci sono tre persone positive, tutte appartenenti alla stessa famiglia.

Il contagio è arrivato da fuori regione, verosimilmente per qualche negligenza, essendo stata, la famiglia, sempre scrupolosa ed attenta al fenomeno pandemico. Quindi, si coglie l’occasione per rinnovare la raccomandazione ad adottare tutte le precauzioni: uso della mascherina, distanziamento, evitare luoghi affollati, evitare baci, abbracci e strette di mano, ma soprattutto vaccinarsi, per chi non lo avesse ancora fatto”.