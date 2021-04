Covid, 29 nuovi positivi su 745 tamponi. Nessun decesso, crolla al 3,8% il tasso di positività

Nessun decesso per il secondo giorno consecutivo, 29 nuovi positivi su un totale di 745 tamponi refertati e 21 persone che si sono negativizzate. Queste le novità che emergono dal bollettino Asrem sul fronte del monitoraggio Covid diramato questa sera 24 aprile. Due nuovi ricoveri ( Gambatesa e Montaquila) e due pazienti dimessi (Campobasso e Matrice) che in buona sostanza significa che la situazione negli ospedali molisani è stazionaria, anche se si registra un trasferimento (un paziente di Sepino) in Terapia Intensiva per un aggravamento delle condizioni. Crolla al 3,8% il tasso di positività, il che fa ben sperare. Continua a preoccupare Campobasso che risulta essere il centro più colpito con 13 nuovi casi. Il numero degli attualmente postivi in regione è di 664. Mentre le persone ricoverate in Malattie Infettive al Cardarelli di Campobasso sono 40 e 10 in Terapia Intensiva; il San Timoteo di Termoli resta ancora Covid free; 2 pazienti ricoverati in Terapia Intensiva al Gemelli Molise e 2 in Terapia Intensiva al Neuromed di Pozzilli.



TOTALE POSITIVI 29

ACQUAVIVA D’ISERNIA 1

BOJANO 3

CAMPOBASSO 13

CANTALUPO NEL SANNIO 1

CASACALENDA 2

CASTELLINO DEL BIFERNO 1

CASTELPETROSO 1

ISERNIA 2

LARINO 1

MACCHIA D’ISERNIA 1

MONTAQUILA 1

ROCCAMANDOLFI 1

TERMOLI 1