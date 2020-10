Covid, 27esima vittima in Molise: morto il 60enne di Macchiagodena che era in terapia intensiva

Si è registrata, purtroppo, la 27esima vittima per Covid in Molise. Nella serata di ieri, giovedì 22 ottobre, è deceduto presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso un 60enne di Macchiagodena. L’uomo si trovava in terapia intensiva dal 20 di ottobre e purtroppo nella serata di ieri il suo cuore ha smesso di battere.

“Siamo molto dispiaciuti – ha detto il sindaco di Macchiagodena Felice Ciccone – per questa ennesima tragedia. La nostra comunità è evidentemente provata anche perché la scorsa settimana siamo stati in lutto per la morte di una bimba di 12 anni e oggi piangiamo un uomo di 60 anni. La mia vicinanza e quella di tutta la cittadinanza alla famiglia colpita da questo lutto”.