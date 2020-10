Covid, 27 positivi e 501 tamponi. 5 nuovi ricoverati e un decesso

Il bollettino Asrem di questa sera 24 ottobre registra 27 positivi su un totale di 501 tamponi processati. Ci sono 5 nuovi ricoverati in Malattie Infettive, sempre ricordando che oggi c’è un nuovo deceduto. Il totale parla di 22 ricoveri: 20 in Malattie Infettive e due in Terapia intensiva.

I 27 nuovi contagi riguardano:

2 Bojano cluster noto

2 Campobasso cluster noto

7 Castelpetroso cluster noto

1 Colli al Volturno cluster noto

6 Isernia cluster noto

3 Macchia d’Isernia cluster noto

1 Macchiagodena cluster noto

2 Montenero di Bisaccia cluster noto

1 Oratino cluster noto

Sant’Agapit cluster noto

1 Venafro cluster noto

Gli attaualmente positivi in Molise sono 557,