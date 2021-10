Covid, 27 positivi alla Tiberina Sangro: 4 i molisani in quarantena

Marco Ottico/LaPresse/POOL 15-01-2021 Milano, Italia Cronaca Studenti al Liceo Severi nella foto: Studenti al Liceo Severi effettuano il tampone per entrare Marco Ottico/LaPresse/POOL 2021-01-15 Milan, ItalyNews Students at Severi school in the photo: Students at Severi school Covid-19 testing