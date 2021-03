Covid, 23 positivi a Larino. Domenica nuovo screening gratuito in città

“E’ vero ci sono altri 5 positivi nella nostra comunità, ma come prima notizia voglio dare il bentornata a casa ad una nostra concittadina che ha trascorso tante settimane nel reparto di malattie infettive del Cardarelli -così il sindaco di Larino, Pino Puchetti ha commentato l’ultimo bollettino diramato dall’Asrem nella giornata di ieri- Tornado ai dati, ieri sera, ho appreso che alcuni familiari di soggetti già positivi dieci giorni fa, si sono positivizzati. Il nuovo cluster conta attualmente 8 persone. Complessivamente in città in virtù di altre diagnosi di negatività al virus attualmente ci sono 23 soggetti positivi al Covid-19. Purtroppo un’altra nostra concittadina è ancora ricoverata in terapia intensiva mentre migliorano le condizioni degli altri larinesi che erano ricoverati in malattie infettive. Mi è stato segnalato da alcuni dottori impegnati nella casa circondariale di via Molise che attualmente la struttura è covid free. Anche questa è una bella notizia. Le misure adottate stanno facendo effetto e so quanti sacrifici ognuno di noi sta facendo, ma ritengo siano indispensabili per tutelare la salute di tutti vista anche la recrudescenza del virus, e l’ormai assodata presenza della variante inglese che ha provocato tante nuove ospedalizzazioni. Sempre nell’ottica della prevenzione ricordo a tutti che sono aperte fino a sabato mattina le prenotazioni per il nuovo screening con tamponi antigenici rapidi in programma domenica 14 marzo. Iscrivetevi, nella scorsa edizione, come si ricorderà sono emersi 4 casi di positività. Un riscontro che ci ha permesso, senza dubbio, di limitare la diffusione del contagio. Siate e siamo tutti responsabili”.