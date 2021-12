Covid, 21 casi ad Ururi. Il sindaco: “Mi affido al senso civico dei cittadini”

Nelle ultime 24 ore sono stati 12 i cittadini positivi al tampone antigenico. 9 quelle positive al molecolare

Situazione delicata ad Ururi dove sono 21 i positivi totali al Covid. A darne comunicazione è stato il sindaco del paese bassomolisano, Laura Greco.

Nelle ultime 24 ore sono stati 12 i cittadini positivi al tampone antigenico. Sono tutti attualmente in isolamento e in attesa del tampone molecolare che verrà eseguito nei prossimi giorni. Sono invece 9 le persone positive al tampone molecolare, per un totale complessivo di 21 casi.

“Invito la cittadinanza a non sottovalutare questo pericolo -ha commentato il primo cittadino- e ancora una volta mi affido al senso civico e di responsabilità per il rispetto delle recenti disposizioni ministeriali affinché non si rendano vani gli sforzi compiuti fin qui nel contenimento di questo virus.