Covid, 200 tamponi in due giorni alla Croce Rossa: 13 i positivi

File di persone in attesa di poter effettuare i test rapidi nella sede di via Amalfi a Termoli. Un servizio necessario a risolvere l’emergenza e l’assenza di test rapidi nelle farmacie

Quasi 200 test rapidi in due giorni e tra questi riscontrati 13 positivi. E’ il bilancio della mole di lavoro che stanno effettuando i volontari della Croce Rossa di via Amalfi a Termoli.

In un momento storico nel quale sono carenti se non pressoché finiti i tamponi rapidi nelle farmacie comunali e in cui continua la richiesta di test per l’individuazione del Covid-19, la Croce Rossa sta mettendo mano all’emergenza.

File interminabili di cittadini quelle che si sono formate fuori dalla sede di via Amalfi tanto che a cavallo tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 sono stati effettuati dai volontari coordinati dal responsabile di sede Donato Ciccone, 200 tamponi rapidi che hanno portato a riscontrare 13 positivi.