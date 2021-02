Covid, 2 ordinanze di Roberti: obbligo di comunicazione, isolamento fiduciario volontario e sospensione Fiera del sabato

Due ordinanze del primo cittadino di Termoli, Roberti, per arginare il diffondersi dell’epidemia derivante dalla diffusione del Covid 19. Con la prima, la numero 43, il sindaco ordina «a tutti i soggetti residenti e/o domiciliati nel Comune di Termoli, risultati positivi al SARSCoV-2 all’esito di test rapidi sierologici e/o antigenici, è fatto obbligo: di darne immediata comunicazione al proprio medico di base ovvero al pediatra di libera scelta ed al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, alla mail: covid19@comune.termoli.cb.it; di osservare l’isolamento fiduciario volontario fino a diversa verifica e/o disposizione da parte dell’Autorità Sanitaria Regionale ovvero diversa valutazione del proprio medico curante o pediatra di libera scelta; di trasmettere il provvedimento ai Responsabili dei servizi interessati per l’attuazione di quanto innanzi; che la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine vigilino sull’osservanza della presente Ordinanza; di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito internet comunale e la divulgazione attraverso gli organi di informazione locale». Con la numero 44 invece Roberti ordina la sospensione della tradizionale Fiera mensile del sabato per il corrente mese di febbraio che si svolge in Piazza del Papa e zone limitrofe.