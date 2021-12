Covid, 2 nuovi ricoveri (non vaccinati). Dimesso il paziente vaccinato

Ci sono 16 nuovi positivi. 574 i tamponi refertati nelle 24 ore

Al di là di quello che è il dettaglio dei nuovi positivi in Molise, nel bollettino odierno dell’Asrem si registrano due notizie importanti:

ci sono due nuovi ricoveri in Malattie Infettive (1 di Isernia e 1 di Spinete) entrambi NON VACCINATI mentre c’è un paziente dimesso (DI MONTORIO NEI FRENTANI) e si tratta di una persona che era vaccinata con terza dose.

Attualmente al Cardarelli ci sono 14 pazienti ricoverati per Covid, di questi 12 NON SONO VACCINATI E DUE CON SECONDA DOSE.



Una premessa doverosa, ma passiamo al dettaglio dei nuovi contagiati (16) su un numero considerevole di tamponi refertati nelle 24 ore, OVVERO 574



1 CASTELPETROSO

2 COLLI A VOLTURNO

1 GUARDIAREGIA

1 GUGLIONESI

3 ISERNIA

1 MONTORIO NEI FRENTANI

2 PORTOCANNONE

1 SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI

4 TERMOLI



I casi attualmente positivi in Molise sono 392