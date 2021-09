Covid. 2 nuovi ricoveri e 5 positivi. Preoccupa la situazione a Frosolone

Tutto sommato stabile, ma in qualche modo anche preoccupante, il dato che emerge dal bollettino Asrem sul fronte della lotta al contagio Covid in Molise dove il tasso di positività su tampone è 1.3%.

Oggi su 392 tamponi processati, i nuovi positivi al virus sono 5, quasi tutti concentrati a Frosolone (4) e uno a Portocannone.

Purtroppo si registrano due nuovi ricoveri e si tratta sempre di persone di Frosolone che ora si trovano in Malattie infettive al Cardarelli dove il totale dei pazienti è di 11. Il bollettino indica anche non si registrano nuove guarigioni pertanto in Molise gli attualmente positivi sono 248.