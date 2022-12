Covid, 2 decessi e 265 casi a cavallo di Natale: nuovi posti al Cardarelli, altri 4 ricoveri

Il tasso di positività è al 25%, 3 dimessi (un paziente ha lasciato la Rianimazione) e 128 guariti

Giorni difficili quelli a cavallo di Natale sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Sono saliti notevolmente i casi e soprattutto le ospedalizzazioni, tanto che alcuni pazienti sono rimasti per più di 24 ore ricoverati presso il San Timoteo di Termoli, in attesa che si liberassero posti al reparto di Malattie Infettive del Cardarelli. Già dalla giornata odierna sono stati trasferiti all’ospedale di Tappino dove sono stati ricavati altri posti letto che vanno ad aggiungersi ai 12 di Malattie Infettive.

Dal bollettino dell’Asrem, che riguarda le giornate del 24-25-26 e 27 dicembre, si registrano 2 decessi: non ce l’hanno fatta una donna di 73 anni di Vinchiaturo e un 89enne di Sant’Elia a Pianisi, entrambi erano ricoverati in Malattie Infettive.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 705.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti ma ci sono 4 nuovi ricoveri: pazienti di Cercemaggiore, Guglionesi, Roccavivara e Venafro si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione. Tre i dimessi di giornata, di cui uno ha lasciato la Terapia Intensiva e pertanto i ricoverati totali sono 12, tutti in Malattie Infettive.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 12 ricoverati, 3 non sono vaccinati, 1 ha due dosi e 8 hanno tre dosi.

I nuovi casi

I casi registrati a cavallo di Natale sono 265 casi, tra molecolari e antigenici, su 1041 tamponi processati per una percentuale di positivi su tampone che si attesta al 25,4%.

I nuovi casi (265) sono:

I guariti sono 128 e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 6.543. I totali da inizio emergenza sono 98.474.

I guariti totali sono 91.212, i decessi 705. In isolamento si trovano 2.763 cittadini.