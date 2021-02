Covid, 2 decessi al Cardarelli: morto un paziente di Palata e di Castelmauro

Ancora una giornata nera per il Molise legata all’emergenza Covid. Sono due i decessi che si sono registrati al Cardarelli di Campobasso. Si tratta di un uomo di Palata è un 66enne di Castelmauro entrambi ricoverato in Rianimazione. Il sindaco di Palata Maria Di Lena ha commentato su Facebook la triste notizia: “Ci siamo svegliati in questa domenica di Febbraio con una brutta notizia!!! Il Covid ci porta via un altro nostro stimatissimo e carissimo concittadino, che da giorni era ricoverato presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso e che purtroppo questa mattina è venuto a mancare.

Il sindaco, l’amministrazione e tutta la cittàdianza sono vicini alla famiglia per la perdita del loro Caro.

Si comunica che nei prossimi giorni saranno eseguiti direttamente presso il nostro Comune i tamponi di controllo per gli attuali positivi.

Visto l’andamento generale dei contagi registrato, sono vietati ogni forma di assembramento, al di fuori dei locali pubblici e negozi, presso le piazze, nonchè nelle abitazioni private. Vi esorto ad uscire di casa solo per motivi di necessità, lavoro o salute. Manteniamo sempre le distanze di sicurezza, indossiamo sempre e soprattutto correttamente la mascherina e igienizziamo costantemente le mani”.