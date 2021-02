Covid: 2 decessi, 5 ulteriori ricoveri e 107 nuovi casi positivi (21 a Termoli). 72 le persone guarite

Effettuati 994 tamponi. 2 pazienti trasferiti da malattie infettive in terapia intensiva. 5 le persone dimesse

Coronavirus: il bollettino della giornata odierna fa registrare altre due vittime. Si tratta di un 79enne di Ururi che si trovava nel reparto di malattie infettive e un 70enne di Rotello morto presso il proprio domicilio (per questo motivo non presente sul bollettino odierno dell’Asrem). Due le persone (di San Martino e Palata) trasferite dal reparto di malattie infettive in terapia intensiva. 5 i ricoverati (tutti nel reparto di malattie infettive): Campobasso, Campomarino (2), San Martino in Pensilis e Portocannone. 5 anche i dimessi (Bojano, Chiauci, Capracotta, Campomarino e Termoli). I tamponi effettuati nella giornata odierna sono stati 944: 107 i nuovi positivi e 72 i guariti. Attualmente in ospedale ci sono 72 pazienti: 64 nel reparto di malattie infettive e 8 in quello di terapia intensiva. 1.543 gli attualmente positivi e 1.622 i soggetti in isolamento. 303 le persone decedute.

Questi i positivi riscontrati nella giornata odierna:

Bojano 3

Bonefro 2

Campobasso 6

Campomarino 8

Casacalenda 2

Castellino del Biferno 2

Cercemaggiore 2

Cercepiccola 1

Colle d’Anchise 3

Colli al Volturno 1

Fornelli 5

Fossalto 4

Guglionesi 7

Isernia 9

Jelsi 1

Larino 1

Macchia d’Isernia 4

Montelongo 3

Petacciato 2

Morrone 1

Petrella Tifernina 1

Poggio Sannita 1

Portocannone 1

Provvidenti 1

Ripalimosani 1

Roccavivara 1

San Martino in Pensilis 4

Santa Croce di Magliano 2

Spinete 1

Termoli 21

Torella 2

Venafro 3