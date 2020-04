Covid-19, undicesima vittima in Molise: è un anziano di Campobasso

E’ arrivato il bollettino Asrem (IN BASSO LA TABELLA CON I DATI AGGIORNATI). Il dato più rilevante riguarda purtroppo il decesso di un anziano di Campobasso. Per quanto riguarda invece i positivi al tampone sono 160. Quest’ultimo dato rimane dunque qausi sostanzialmente invariato rispetto alla giornata di ieri se non per il medico del prontosoccorso del Veneziale di Isernia risultato positivo nella serata di ieri. 23, al momento, le persone a malattie infettive e 6 quelle in terapia intensiva, 2 in quella sub intensiva.