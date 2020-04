Covid-19, un caso anche ad Agnone e un altro al Veneziale di Isernia

CAMPOBASSO. È arrivata nella notte al Cardarelli di Campobasso l’anziana donna di Agnone positiva al Covid-19. Ospite di una casa di riposo, l’anziana accusava malessere e, sottoposta a tampone, è risultata positiva. Sono subito partiti gli screening sul personale che lavora nella struttura e sugli altri anziani per accertare eventuali altre positività.

Intanto, al Cardarelli di Campobasso sono terminati gli esami dei trentasei tamponi effettuati sul personale del Veneziale di Isernia. Tutti negativi, ad eccezione di uno, relativo ad un operatore sanitario residente a Venafro, che però non lavora al Pronto Soccorso, ma in un altro servizio dell’ospedale di Isernia.

Quindi, il Pronto Soccorso, dopo la sanificazione, torna pienamente operativo.