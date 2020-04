Covid 19, tutti negativi i tamponi alla casa di riposo Villa Vittoria

Nei giorni scorsi tutti gli ospiti ed il personale della Residenza per Anziani Villa Vittoria di Castelpetroso sono stati sottoposti al tampone rino-faringeo per la diagnosi del Covid-19. Con immenso piacere i titolari della struttura comunicano che l’esito di tutti i tamponi eseguiti agli ospiti e agli operatori hanno dato esito negativo.

“Sin dai primi giorni dell’emergenza – hanno detto – abbiamo adottato tutti i dovuti accorgimenti emanati dal Governo al fine di prevenire la diffusione del virus Covid-19. Al fine di garantire il contatto continuo ospite-parente, necessario ed indispensabile per il benessere dell’ospite stesso, sono state effettuate dal personale della struttura videochiamate quotidiane. Un enorme ringraziamento va a tutto il personale operante nella struttura per la grandissima tenacia e professionalità mostrata. Un ringraziamento altrettanto grande va a tutti i familiari degli ospiti per la collaborazione, la vicinanza e la fiducia che ci hanno e che ci continuano a mostrare quotidianamente”.