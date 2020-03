Covid-19, torna a casa secondo paziente contagiato a Montenero

È tornato a casa in regime di isolamento domiciliare perché giudicato clinicamente guarito il secondo paziente di Montenero di Bisaccia che era rimasto contagiato dal Covid-19. Si tratta del marito della 61enne che, invece, è ancora ricoverata nel reparto di Terapia intensiva del Cardarelli di Campobasso anche se in stabili condizioni. A darne comunicazione è stato il sindaco di Montenero Nicola Travaglini che ha anche specificato alcune direttive circa l’applicazione del dispositivo della zona rossa anche per il basso Molise così come per il resto di Italia. Chi dovrà muoversi al di fuori del territorio di Montenero potrà farlo percorrendo la strada Querce Grosse munendosi di apposita autodichiarazione.