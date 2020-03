Covid-19, stretta a Montenero: nuova ordinanza per evitare persone in giro

Una nuova ordinanza firmata dal sindaco di Montenero di Bisaccia, Nicola Travaglini per cercare di limitare la quantità di persone, soprattutto anziani, che nonostante tutto in questi giorni stanno continuando ad andare in giro per il paese bassomolisano. «Dopo aver constatato in queste ultime ore che ci sono ancora molte persone che non hanno ben compreso la portata delle restrizioni imposte dal Governo in materia di Covid-19 – afferma il sindaco Nicola Travaglini – e, purtroppo, dopo aver preso atto che in molti non stanno rispettando l’esortazione a restare in casa, questa mattina ho dovuto emanare un’Ordinanza con la quale ho disposto:

1. La quarantena per chiunque rientri nel nostro Comune e che abbia soggiornato negli ultimi 14 giorni fuori regione, con l’obbligo di darne notizia anche a sottoscritto (ovviamente questa disposizione non vale per i residenti che si recano ogni giorno al lavoro nelle provincie o regioni limitrofe);

2. Il divieto di uscire di casa per passeggiate o per effettuare attività motorie di ogni tipo, ad eccezione dell’uscita per il governo degli animali domestici;

3. L’interdizione all’utilizzo dei giochi e delle panchine in tutti gli spazi pubblici del Comune di Montenero di Bisaccia;

4. Il divieto di assembramento anche nelle abitazioni e locali privati, mediante l’incontro tra persone non residenti nelle abitazioni medesime. Tali decisioni saranno valide a partire da oggi mercoledi 18 marzo, fino al 3 aprile 2020.

Nella stessa Ordinanza ho disposto inoltre la chiusura dell’isola ecologica a partire da domani 19 marzo e fino al 3 aprile. Raccomando ai soggetti di cui al punto 1, che rientrano da territori extra comunali e tenuti a fare la comunicazione del loro rientro, di osservare la permanenza domiciliare con isolamento in quarantena volontaria, mantenendo la stessa per 14 giorni, con l’obbligo di rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza.

Invito quindi a restare assolutamente a casa perché tale comportamento rappresenta l’unico strumento efficace per contrastare il diffondersi del virus. Ribadisco che questi provvedimenti, al pari di altri adottati in vari comuni italiani, si sono resi necessari per arginare un movimento ancora troppo evidente di persone, anziani compresi, che escono di casa senza motivazioni valide ed esponendo se stesse e gli altri ad un possibile contagio. Alla luce degli ultimi casi di Covid-19 registrati nel nostro paese, ricordo ancora una volta che si può uscire di casa solo per andare a fare la spesa (una persona per famiglia), andare ad acquistare i farmaci (una persona per famiglia), per motivi di salute (visite mediche), per lavoro e, comunque, per casi di estrema urgenza. Dimostriamo buonsenso, unione, solidarietà e responsabilità non solo sui social, ma anche nella vita reale: restiamo a casa».