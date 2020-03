Covid-19, «sospendere i pagamenti di tasse e tributi fino a giugno»

L’iniziativa avanzata dai consiglieri comunali di minoranza di Petacciato per andare incontro ai problemi della cittadinanza

Due le richieste nate con l’obiettivo di andare incontro alle difficoltà economiche che stanno vivendo i cittadini che si trovano ad affrontare l’emergenza Covid-19. E’ questa l’iniziativa dei consiglieri di minoranza al Comune di Petacciato. A renderla nota è Matteo Fallica. «Insieme agli altri consiglieri di minoranza, abbiamo trasmesso al sindaco di Petacciato un suggerimento per alleviare, almeno in parte, le difficoltà economiche generate dall’emergenza legata al Covid-19. Con tale nota abbiamo chiesto l’adozione delle seguenti misure: sospensione, fino al prossimo 1 giugno, di tutti i pagamenti relativi a tributi, tasse, comunali, inclusi i piani di rientro (le rate), anche per i titolari delle attività commerciali. Senza, poi, nessuna applicazione di interessi e sanzioni. Sospensione, fino al prossimo 1 giugno, di tutte le attività di accertamento, di invio e di emissione di avvisi di pagamento. In questa fase emergenziale, all’interno del dibattito politico, non c’è spazio per le polemiche. In questa fase serve unità e collaborazione istituzionale al fine di aiutare il più possibile la cittadinanza».