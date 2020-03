È stato trasferito dal reparto di malattie infettive a quello di terapia intensiva il medico 61enne di Termoli, ricoverato ieri per il Covid -19. Il trasferimento si è reso necessario per l’aggravarsi del quadro clinico e pare per l’insorgenza di una insufficienza respiratoria. Le sue condizioni vengono costantemente monitorate dal personale medico del Cardarelli di Campobasso.