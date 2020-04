CAMPOBASSO. Ci sono sette casi positivi in più in Molise questa mattina, venerdì 3 aprile, rispetto a ieri sera che portano il totale a 174. Di questi, 22 sono ricoverati in Malattie infettive, 6 in Terapia Intensiva e 2 in Terapia Sub Intensiva. I pazienti positivi isolati sono 123, di cui 105 asintomatici a domicilio e 18 asintomatici dimessi.

I guariti, in totale, sono 3, mentre i pazienti deceduti restano 11.