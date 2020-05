Covid-19, rinviato lo “Slalom Città di Campobasso”, Memorial Gianluca Battistini

Il 28° Slalom Città di Campobasso è stato rinviato a data da destinarsi. Lo spostamento della gara, 2° Tappa del Campionato Italiano Slalom 2020 in programma dal 15 al 17 maggio 2020, è dovuta all’emergenza in corso per la lotta contro la diffusione del Corona Virus. Il rinvio dello Slalom Città di Campobasso è arrivato proprio mentre lo staff che organizza l’Evento si era già messo in movimento per presentare al meglio un appuntamento sportivo molto sentito nel territorio molisano che L’ACI Molise si è impegnata a trasformare nel tempo da una gara regionale ad un evento nazionale fino a farlo diventare continentale. In questi primi ventisette anni di gare le iscrizioni sono sempre cresciute edizione dopo edizione confermando come lo Sport e il Turismo siano un binomio vincente. Prendiamo atto delle Direttive del Governo afferma il Presidente dell’Automobile Club Molise Dott. Luigi Di Marzo e ci troviamo costretti a rimandare il nostro Slalom; è un momento difficile per tutti e adesso la priorità è superare uniti questa crisi. Ma la nostra macchina organizzativa e il nostro staff appassionato e ormai collaudato nel tempo restano pronti – in collaborazione con ACI Sport – ad individuare una nuova data nel corso del 2020 per organizzare un evento che è un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti delle quattro ruote molisani e non solo. Ed allora non ci resta che attendere che l’emergenza finisca per programmare un nuovo appuntamento con la 28° Edizione dello “Slalom Città di Campobasso” Memorial Gianluca Battistini.