Covid-19, Ricciardi: «Test per tutti i professionisti»

Confprofessioni Molise plaude al progetto di collaborazione avviato tra la Cassa Nazionale Forense, gli Ordini degli Avvocati di Campobasso, Isernia e Larino, e il Gemelli Molise volto a promuovere misure di prevenzione e controllo della pandemia attraverso un monitoraggio dell’esposizione al Covid-19.

L’ospedale effettuerà i test sierologi agli avvocati della regione che si sono prenotati. Tutto sarà a carico di Cassa Forense. Un percorso che permetterà di accelerare la fase di riavvio delle attività giudiziarie nei tribunali e nelle corti.

Ma soprattutto “una iniziativa – ha sottolineato il presidente di Confprofessioni Molise, notaio Riccardo Ricciardi – che dovrebbe interessare i professionisti di tutte le categorie per ‘ripartire in sicurezza’. Gli iscritti ai vari ordini dovrebbero avere la possibilità di effettuare gratuitamente i test sierologi con il supporto delle proprie Casse di previdenza”.

Nel caso degli avvocati, dunque, sarà il Gemelli Molise ad effettuare l’esame. In caso di esito positivo previsto il tampone naso/orofaringeo.

“Per sottoporsi al test è necessario prenotarsi tramite l’invio di un apposito modulo alla segreteria dell’Ordine, che comunicherà giorno e ora in cui verrà eseguito l’esame – ha spiegato il vice presidente di Confprofessioni Molise, avv. Giacinto Macchiarola – Nel foro di Campobasso hanno aderito già circa la metà degli iscritti e le domande continuano a pervenire e questo, anche come consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati del capoluogo molisano, non può che farmi piacere”.