Covid-19, revisione temporanea del trasporto pubblico extraurbano

Ordinanza della giunta regionale: disposizioni efficaci sino al 25 marzo

Con ordinanza della Giunta Regionale la programmazione ordinaria del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario «è ridotta in misura non inferiore al 50%. Sono parimenti ridotti su tutto il territorio regionale i servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende titolari dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale extraurbano secondo le seguenti direttive: a) limitazione del servizio ai soli collegamenti essenziali all’interno delle seguenti fasce orarie: 5.30-8,30, 13.00-16,00 e 18:00-20,00; b) esclusione dal servizio delle corse scolastiche; c) conservazione dei servizi di collegamento ai centri sanitari, ai nuclei industriali e produttivi e almeno una coppia di corse per ciascun Comune della Regione. È fatto obbligo a ciascuna azienda di cui ai precedenti commi 1 e 2 di trasmettere, entro 48 ore dalla pubblicazione della presente ordinanza, al Dipartimento IV – Servizio Trasporti e Mobilità, i programmi di esercizio rimodulati, corredati da una relazione descrittiva delle scelte effettuate. È demandato al Direttore del Dipartimento IV l’approvazione con proprio atto della programmazione rimodulata in attuazione dei precedenti commi. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al trasporto pubblico locale urbano per la cui attuazione provvederanno gli enti locali competenti. Le aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale extraurbano adottano, ove possibile, le idonee misure organizzative necessarie ad assicurare la bigliettazione all’esterno degli autobus». Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono efficaci fino al 25 marzo 2020.