Covid 19, quattro pazienti guariti alla clinica Neuromed di Pozzilli

La buona notizia arriva dall’Asrem e riguarda il Neuromed. Per quattro dei nove pazienti positivi ricoverati a Pozzilli, la guarigione è arrivata, infatti l’ultimo tampone effettuato ha dato esito negativo. Per gli altri cinque ricoverati, i valori di infezione riscontrati sono di molto inferiori, segno che le terapie hanno funzionato e stanno funzionando al meglio. Come si ricorderà, c’era stato un braccio di ferro con l’Asrem, che si era rifiutata di accogliere i pazienti positivi del Neuromed al Cardarelli e, alla fine, l’Istituto di Pozzilli aveva dovuto fare da solo e lo ha fatto in maniera egregia. In men che non si dica, si è organizzato, chiedendo l’aiuto dei migliori esperti italiani dello Spallanzani di Roma e del Cotugno di Napoli, luminari che hanno dato le loro indicazioni. Dopo un brevissimo periodo di formazione sul campo, medici e personale sanitario del Neuromed si sono adattati con impegno e professionalità all’emergenza, applicando le più moderne terapie, con i protocolli sanitari dettati dall’Istituto Superiore di Sanità a tutte le strutture ospedaliere italiane. E i risultati sono arrivati, con la guarigione di quattro ricoverati e il netto miglioramento delle condizioni degli altri cinque. In conclusione, i pazienti guariti al Neuromed e i pazienti guariti al Cardarelli hanno dimostrato con i fatti che, anche nell’emergenza, strutture pubbliche e private, medici, infermieri e Oss molisani non hanno nulla da invidiare ai loro colleghi che si stanno combattendo contro la pandemia in ogni angolo d’Italia. Anche da noi ci sono uomini e donne che sono eccellenza e che meritano tutto il nostro plauso, spingendoci a guardare con speranza al futuro.