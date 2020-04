Covid-19, positivo un dipendente di una casa di cura

ISERNIA. Nelle ultime ore, «abbiamo avuto notizia che un dipendente della Casa di Cura Istituto Europeo di Riabilitazione-Gea Medica, che era in malattia dall’inizio della penultima settimana dello scorso mese di marzo, è risultato positivo al tampone orofaringeo per Sars-CoV2, eseguito nei giorni scorsi su impulso del suo medico curante. Il dipendente – si prosegue nella nota della struttura medica – cui vanno i nostri migliori auguri di buona guarigione, che sta bene ed è in sorveglianza sanitaria al suo domicilio, è entrato in malattia alla comparsa dei primi sintomi febbrili, avvenuti in un giorno di riposo prima della prevista giornata di turno, come da raccomandazioni in vigore.

Abbiamo immediatamente comunicato alla Direzione Sanitaria Asrem ed al Dipartimento di Igiene dell’Asrem la notizia in nostro possesso, insieme all’elenco dell’altro personale della Casa di Cura con cuivi è stato contatto ed attendiamo i provvedimenti che verranno disposti degli Uffici Sanitari.

Le dimissioni dalla Casa di Cura sono attualmente sospese – si conclude nella nota – e continuiamo nella sorveglianza sanitaria introdotta con i provvedimenti governativi e ministeriali per l’emergenza epidemica in atto, sia per il personale che per i nostri assistiti, che non mostrano al momento apparente sintomatologia ricollegabile».