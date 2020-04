Covid-19, positivo ma asintomatico un paziente della Gea Medica

E’ risultato positivo al tampone ma assolutamente asintomatico il paziente della Gea Medica. La conferma attraverso il tampone che è stato effettuato su disposizione della direzione della struttura medica. «Durante i controlli condotti dall’Asrem su 162 tamponi effettuati sui ricoverati e sul personale della Casa di cura Istituto Europeo di Riabilitazione – si legge in una nota stampa della direzione – è risultato positivo un nostro assistito: il paziente non ha e non ha avuto sintomi riconducibili alla malattia Covid è in buone condizioni generali e verrà trasferito mediante ambulanza dedicata per il prosieguo dell’osservazione nella Rsa Covid di Venafro. Siamo vicini alla famiglia del paziente a cui porgiamo i più sentiti auspici di guarigione del congiunto. Ogni altro ricoverato e il personale dell’istituto risultano negativi e nessuno mostra sintomi e segni riconducibili all’infezione epidemica. Verrà portata avanti la prescritta ordinanza e la serrata vigilanza su personale e ricoverati in stretto contatto con la direzione Asrem».