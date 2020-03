Covid-19, positivo l’anziano deceduto a Montenero di Bisaccia

Il tampone effettuato post-mortem. L’uomo era stato assistito dalla badante risultata anche lei positiva al Coronavirus

E’ deceduto questa notte e dal tampone effettuato post mortem è risultato positivo al Coronavirus l’anziano di Montenero di Bisaccia assistito dalla badante risultata anche lei positiva al virus. L’uomo di 80 anni era stato a contatto con la sua badante, che era stata registrata tra i contagiati diversi giorni fa, il caso numero 4 da Covid-19 a Montenero di Bisaccia. Si tratta dell’ottava vittima col Coronavirus in Molise. Intanto, in mattinata, riunione della commissione speciale con l’unità di crisi in video-conferenza.